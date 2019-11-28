Эксперт оценил решение ФРГ оспорить наложенные на OPAL ограничения по поставке газа из РФ

Москва, 28 ноября. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил решение Германии обжаловать решения суда ЕС по ограничению объемов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.

«Чем больше объемы прокачки (газа) по OPAL, тем больше идет доход от транзита газа. Все в этом заинтересованы», — отметил эксперт в беседе с RT.

При этом он добавил, что оценивать перспективы сегодня трудно, поскольку «сначала было дано одно разрешение, потом суд отменил это разрешение».

«В принципе, шансы есть... Вопрос в том, какие аргументы юристы будут приводить. Раз Германия подала иск, значит, она чувствует, что шансы есть», — добавил Пикин.

В четверг стало известно, что власти Германии оспорили решение Европейского суда юстиции, который ограничил пропускную мощность газопровода OPAL на 50%. В министерстве экономики и энергетики ФРГ подчеркнули, что «дальнейшие разбирательства в Европейском суде пройдут в соответствии с европейским процессуальным правом».

В сентябре Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и признал недействительным решение Еврокомиссии, позволяющее «Газпрому» использовать газопровод OPAL (сухопутный участок газопровода «Северный поток», проходящий по территории Германии) на 100%. Согласно новому постановлению, ФРГ может использовать OPAL лишь на 50%. После этого «Газпром» был вынужден сократить прямые поставки газа и увеличить объем транзита через Украину.

Польша традиционно выступает против любых газовых проектов России в Европе, объясняя это заботой об энергобезопасности Европы. 15 ноября польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила «Газпром» о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия 31 декабря 2022 года.

Как сообщала «Газета.ру», в октябре Польша сообщила о своей готовности наращивать закупки американского сжиженного природного газа и норвежского газа из строящегося газопровода Baltic Pipe.