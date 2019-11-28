Украина оказалась на пороге закрытия тюрем из-за недостатка финансирования

Киев, 28 ноября. Украина оказалась на пороге массового закрытия своих тюрем из-за недостатка средств в бюджете на улучшение условий содержания заключенных. Об этом в четверг заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«В сегодняшнем бюджете мы не получили увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом будет массовое закрытие тюрем и сокращение количества персонала там, где тюрьмы не заполнены», — отметил он.

Отметим, что Евросоюз требует от Украины проведения реформы практически всех органах власти. В рамках реформирования пенитенциарной системы Киев должен обеспечить заключенным доступ к возможности получить образование, увеличить расходы на оказание медицинской помощи в тюрьмах и на питание, а также увеличить зарплаты надзирателям. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено, поэтому министерство юстиции рассматривает возможность закрытия некоторых исправительных учреждений для более оптимального распределения средств.

По словам главы Минюста, на сегодняшний день на Украине практически не ведется учет граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Украинские власти располагают лишь приблизительными данными, согласно которым речь может идти о 53-55 тыс. человек, сообщает портал «Укринформ».

Ранее сообщалось, что руководство «Бориспольской исправительной колонии» почти месяц держит в тюрьме заключенного, у которого уже закончился срок лишения свободы. Узник должен был выйти на свободу еще 9 ноября, однако администрация исправительного учреждения отказалась его выпускать. Тогда заключенный обратился к заместителю прокурора Киевской области.