Россия и Украины обсудили условия продолжения транзита газа в Европу

Москва, 28 ноября. Россия и Украина в четверг вечером провели двусторонние переговоры по газовому вопросу. Об этом сообщает министерство энергетики РФ по итогам встречи.

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — говорится в сообщении.

Было принято решение более интенсивно проводить переговоры в ближайшие дни. Отметим, что двусторонняя встреча состоялась в Вене. На ней присутствовали министр энергетики РФ Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также руководители «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины».

Напомним, что в этом году истекает действующий контракт на транзит газа, а стороны пока не договорились о его продлении. Киев пытается принудить Москву к заключению соглашения на следующие 10 лет, опасаясь потерять деньги из-за «Северного потока — 2». Российская сторона в свою очередь заявляет, что готова продлевать контракт только при условии отзыва всех исков со стороны Украины и отмены штрафа, наложенного украинским антимонопольным органом на «Газпром».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков на днях признал, что переговоры ведутся в режиме цейтнота. Сторонам не хватает времени на то, чтобы все обстоятельно обсудить.