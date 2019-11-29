Главному управлению вооружения ВС РФ — 90 лет. ФАН-ТВ

90-летие Главного управления вооружения Вооруженных сил России отпраздновали в Центральном академическом театре Российской армии. 90 лет назад появилась должность начальника вооружения Рабоче-крестьянской Красной армии, а также был создан его Технический штаб. В 1936 году его переименовали в Главное управление вооружения и технического снабжения РККА. Эта структура заложила основу Главного управления вооружения Вооруженных сил России. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко передал сотрудникам поздравление от главы военного ведомства Сергея Шойгу и самостоятельно поздравил виновников торжества с юбилеем.

«В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и достижений на благо отечества», — передал свои поздравления министр обороны Российской Федерации.

«Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сегодня, 28 ноября 2019 года мы празднуем профессиональный юбилей — 90-летие со дня основания Главного управления вооружения ВС РФ. Оглядываюсь назад и, объективно оценивая результаты деятельности главного управления, можно с уверенностью сказать, что на всех этапах российской истории роль органов военного управления, отвечающих за развитие системы вооружения, неизменно возрастала», — поздравил Алексей Криворучко.

В честь юбилея в театре Армии состоялся праздничный концерт. Кроме того, сотрудников Главного управления Вооруженных сил России наградили за их заслуги перед отечеством.

