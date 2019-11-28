Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Главный дизайнер Apple уволился из компании

33
0 Оставить комментарий

Главный дизайнер Apple уволился из компанииМосква, 28 ноября. Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию.

По данным американского интернет-портала Verge, 27 ноября Джонатан Айв покинул компанию Apple. В конце июня в Apple заявили, что Джонатан Айв покидает пост главного директора по дизайну. Кроме того, в компании отмечали, что Айв намерен уволиться из Apple в течение года.

Айв начал работу в Apple в 1992 году. В 1997 году Айв был назначен вице-президентом промышленного дизайна Apple. В мае 2015 года Айв стал главным директором по дизайну компании Apple. За время своей работы Айв создал дизайн для iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone и iPad.

После ухода Айва ответственным за дизайн продукции Apple стал Джефф Уильямс, который в настоящее время занимает пост главного операционного директора Apple. Кроме того, к этой работе будет привлечен Эванс Хэнки, который является одним из ведущих дизайнеров Apple.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров