Белорусы высказались о своем отношении к России

Минск, 28 ноября. Подавляющее число жителей Белоруссии заявили, что положительно относятся к России и хотели бы, чтобы отношения между двумя странами были союзными или партнерскими. Это следует из результатов опроса, который был проведен Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

В ходе опроса были совершены семь тысяч звонков, а также собраны 500 полных анкет с контролем выборки по регионам и половозрастной структуре населения Белоруссии.

57% опрошенных заявили, что считают наиболее подходящими «союзнические» отношения с Россией. Еще 31,8% хотели бы видеть отношение между обеими странами «партнерскими». 10,2% высказались в поддержку нейтральных. 0,2% респондентов считают, что отношения должны быть «враждебными».

Из опрошенных 21,4% рассказали, что бывают в России несколько раз в год, 55,4% - один раз в год или реже. 23,2% утверждают что никогда не были в России.

Напомним, в конце прошлого года лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ожидается, что рабочая группа к концу этого года представит главам государства окончательно одобренный пакет документов по дальнейшей интеграции. Отметим также, что в 2020 году в Белоруссии пройдут президентские выборы. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен баллотироваться на пост главы государства. Как подчеркнул белорусский лидер, он не держится за пост президента, однако чувствует обязательство предложить свою кандидатуру избирателям.