Эксперт объяснил, почему структуры Ходорковского «усилили масштаб» антироссийских сюжетов

Москва, 28 ноября. Беглый олигарх Михаил Ходорковский уже зарекомендовал себя как человек, способный действовать методами геббельсовской пропаганды. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее журналист «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал видеозапись, на кадрах которой запечатлена ликвидация якобы дезертира сирийской армии. Этот ролик дал пищу для разного рода кривотолков среди представителей либерального сообщества и их сторонников. Позже колумнист издания EADaily проанализировал материал Короткова и пришел к выводу, что факты указывают на постановочный характер вброса, который выгоден беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.

В расследовании Федерального агентства новостей сообщалось, что сотрудник «Новой газеты» регулярно посещает организованные олигархом форумы «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ. — Прим. ФАН). Источники издания рассказывали, что Ходорковский спонсирует Короткова миллионными суммами, в том числе за публикации фейков про ЧВК «Вагнера» и действия российских военных в Сирии. Кроме того, бывший сторонник запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 заявил, что контактировал с сотрудником «Новой газеты».

Владимир Шаповалов отметил, что Михаил Ходорковский уже зарекомендовал себя как человек, который способен на разного рода провокации.

«Инициирование провокативных ситуаций и формирование сюжетов, основанных на грубом замесе провокативных материалов, неправды, лжи и каких-то существующих фактов имеет отношение к стандартной геббельсовской пропаганде. Вот те методы, которыми действует Ходорковский и его структуры и которые достаточно активно применяются по всему миру», — сказал эксперт в комментарии изданию «Политика сегодня».

Издание отмечает, что опубликованный Коротковым видеоролик впервые попал в Сеть в 2017 году. Причем то, что на кадрах запечатлена ликвидация якобы дезертира из сирийской армии — которого при этом знали под двумя именами, — читатели «Новой» узнали спустя два года с момента появления видео. Одним из первоисточников в публикации служит арабоязычный ресурс Jesr Press. «Новая газета» указала издание ресурса с ошибкой — Jisr Press. Этот ресурс, в свою очередь, отсылает пользователя к скандальному украинскому сайту «Миротворец».

Владимир Шаповалов отметил, что в изложенной Коротковым истории слишком много нестыковок. По мнению эксперта, то, что сам сюжет датируется более чем двухлетней давностью, а первоисточником является малоизвестный ресурс, «может свидетельствовать о фальсификации».

По словам Шаповалова, вполне понятно, почему структуры Ходорковского «усилили масштаб» антироссийских сюжетов именно в это время.

«Усиливается масштаб и границы охвата структурами Ходорковского сюжетов, направленных против России. То, что мы наблюдали в отношении Центральноафриканской Республики, были заходы, связанные с Сирией. Тема актуализируется по причине, что в Сирии американцы теряют свои позиции, а Ходорковский интенсифицирует свою борьбу с Россией», — считает Владимир Шаповалов.

Как отмечает «Политика сегодня», авторы «Новой газеты» уже демонстрировали «умение производить эффект». Например, Ирек Муртазин сочувствовал боевикам, захватившим театр на Дубровке в 2002 году, и называл атаку чеченских террористов «актом отчаяния». Кроме того, «чеченская страница» есть и в биографии Ходорковского: он вел переговоры с ликвидированным ныне бандподпольем региона в конце 90-х по вопросам «черного золота».

1 Организация запрещена на территории РФ.