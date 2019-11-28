Врач связал падение Меркель с ее дрожью в руках

Берлин, 28 ноября. Дрожание рук канцлера Германии Ангелы Меркель и ее сегодняшнее падение являются симптомами одного и того же заболевание. Так считает психотерапевт Александр Федорович.

«Скорее всего, они связаны. В этой ситуации мы, естественно, можем предполагать, но предполагать очень смело, что это какая-то сосудистая тема», — пояснил он телеканалу 360.

Федорович отметил, что нервная ткань начинает голодать, если у сосудов не хватает кровотока. Это, в частности, объясняет дрожание рук. Врач обратил внимание на то, что политик такого высокого уровня может получать самую высококлассную медицинскую помощь. Если, несмотря на это, симптомы продолжают появляться, значит, терапия не возымела эффекта.

Напомним, что в четверг Меркель запнулась и упала, поднимаясь на сцену на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Канцлер ФРГ попыталась обратить ситуацию в шутку. Она заявила, что не заметила ступени, пообещав в следующий раз обязательно ими воспользоваться.

Это не первый раз, когда немецкий лидер демонстрирует признаки недомогания. В июне, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлер Германии начала испытывать сильную дрожь. Тремор прошел лишь когда политик выпила три стакана воды. Менее чем через десять дней инцидент повторился во время приема у президента Германии. Канцлер прокомментировала состояние здоровья, заявив, что может выполнять свои задачи.