«Каждый должен защищать Родину в силу своей профессии» — Алексей Чадов о патриотизме в кино

Актер Алексей Чадов в кино играет настоящих героев: мужественных, верных, готовых умереть за то, что им дорого. Чадов таков и в жизни: патриотизм, героизм, и духовное воспитание для него — не пустые слова.

Недавно в прокат вышел фильм «Аванпост», рассказывающий о жизни в милитаризированной Москве. Алексей сыграл в нем главную роль — он перевоплотился в десантника, брат которого трагически погиб в Сирии, и стал для героя фильма в кумира. На экране Чадов защищает Родину от таинственной угрозы и параллельно отвечает на важный философский вопрос: что такое гуманизм на самом деле.

«Патриотическая» роль досталась Чадову не в первый раз. Его кинодебют состоялся в фильме «Война», который снят культовым режиссером Сергеем Балабановым. Для того, чтобы актеры лучше «вошли в роль», режиссер продемонстрировал им кадры документальной хроники Чеченской войны. Алексей признался, что увиденное стало для него шоком.

«Меня это шокировало. Я до этого «Чистилище» смотрел и был морально подготовлен. Знал, что такое происходит. Но вот знать и видеть, оказалось, разные вещи. Посмотрел я кассеты, вышел покурить и меня дикая злоба взяла», — рассказал актер.

Фильм имел огромный успех не только в России, но и за рубежом. После него на Алексея обрушилась популярность. Его стали приглашать в самые разные проекты, однако Чадов неизменно отдавал предпочтение патриотическим лентам. Он снялся в сериале «На безымянной высоте» — сыграл молодого солдата, который пытается выжить, несмотря ни на что.

Позже вышла эпохальная картина Федора Бондарчука «9 рота», посвященная Афганской войне. Во время съемок Алексей Чадов откликался на кличку Воробей. О том, почему он играет, по большей части, защитников отечества, актер высказался так.

«Каждый должен защищать Отечество в силу своей профессии. Я вот пытаюсь прежде всего декларировать свое внутреннее ощущение патриотизма через актерскую профессию», — отметил Чадов.

Кстати, Алексей Чадов — очень верующий человек. Он регулярно ходит в церковь, у актера есть духовный наставник. Он уверен, что вера в Бога помогает всем без исключения преодолеть самые трудные испытания.