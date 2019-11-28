Тягач протаранил самолет авиакомпании S7 в аэропорту Воронежа

Воронеж, 28 ноября. Тягач в аэропорту Воронежа повредил самолет Airbus авиакомпании S7, который готовился к вылету в Москву. По словам источника в воздушной гавани, инцидент произошел из-за сложных погодных условий.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, авиаинцидент произошел в четверг в 8.12 по московскому времени «при сложных погодных условиях».

«Пошли осадки, началась обработка взлетно-посадочной полосы. Причину мы выясняем, создана комиссия, она сделает выводы», — сообщил источник в аэропорту.

Самолет авиакомпании S7 должен был вылетать в московский аэропорт «Домодедово». Пока воздушное судно остается в Воронеже для исправления поломки. Во время инцидента никто не пострадал.

Отметим, утром в четверг были задержаны несколько рейсов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в воронежском аэропорту. Днем ситуация наладилась, однако к шести часам вечера в порту был введен режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.

В минувшее воскресенье рейс, следовавший из Москвы в Анапу, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после резкого ухудшения состояния второго пилота. Ему была оказана медицинская помощь после экстренного приземления лайнера в аэропорту «Платов», однако спасти жизнь пилота не удалось, передавала «Газета.ру».