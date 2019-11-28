Германия оспорила наложенные на OPAL ограничения по поставке российского газа

Берлин, 28 ноября. Власти Германии оспорили решение Европейского суда юстиции, который ограничил пропускную мощность газопровода OPAL на 50%. Об этом сообщили в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

«Дальнейшие разбирательства в Европейском суде пройдут в соответствии с европейским процессуальным правом», — пояснили ТАСС.

Представители ведомства также добавили, что сам факт подачи апелляции Берлином не приостанавливает выполнение оспариваемого решения, передает ТАСС.

Напомним, что в сентябре Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и признал недействительным решение Еврокомиссии от 2016 года, которое позволяло «Газпрому» использовать газопровод OPAL (сухопутный участок газопровода «Северный поток», проходящий по территории Германии) на 100%. Речь шла о поставке 36 млрд кубометров в год. Согласно новому постановлению, ФРГ может использовать OPAL лишь на 50%. После этого «Газпром» был вынужден сократить прямые поставки газа и увеличить объем транзита через Украину.

Польша традиционно выступает против любых газовых проектов России в Европе, объясняя это заботой об энергобезопасности Европы. Так, например, Варшава является убежденным противником строительства газопровода «Северный поток — 2», который избавит Россию и европейских потребителей от услуг посредника в лице Украины. Российские власти неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» не ослабляет, а, напротив, усиливает энергобезопасность Европы, гарантируя ей надежные и бесперебойные поставки газа, которые не будут зависеть от состояния украинской ГТС.