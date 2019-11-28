Сафронов ответил на обвинения в постановках на «Битве экстрасенсов»

Москва, 28 ноября. Телеведущий Сергей Сафронов ответил на обвинения хейтеров в том, что шоу «Битва экстрасенсов» является постановочной программой. Он заявил, что никакого сценария на съемках нет.

Год назад бывший участник «Битвы экстрасенсов» на условиях анонимности заявил, что организаторы проекта предлагают конкурсантам купить место в финале за 450 тысяч рублей. По его словам, сценарий шоу полностью определяется редакторами, а перед съемками каждого эпизода участникам якобы сообщают всю нужную информацию.

«Если уж быть откровенным и рассказать про это шоу, то, конечно, никакой подставы нет, никакого сценария нет. Экстрасенсы говорят то, что видят, то, что чувствуют, то, что они думают», — сказал Сергей Сафронов в эфире радио Energy.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что программы с участием экстрасенсов необходимо сопровождать бегущей строкой с информацией об обмане. По его мнению, шоу должно сопровождать сообщение «внимание, это жулики, мошенники, фармазонщики, воры на доверии».

Напомним, «Битва экстрасенсов» — российское телевизионное шоу о сверхспособностях, выходит в эфире телеканала ТНТ. В феврале 2017 года программа получила антипремию от Министерства образования за популяризацию лженауки.