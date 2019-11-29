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Сирия итоги за сутки на 29 ноября 06.00: четыре взрыва произошли в Северном Алеппо, 2 турецких солдата убиты курдскими радикалами

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Курдские боевики

Сирия, 29 ноября. За сутки четыре взрыва произошли в северных районах Алеппо. Двое солдат ВС Турции погибли под огнем курдских радикалов в турецком городе Акчакале. Детонация заминированного автомобиля произошла в Джиср аш-Шугуре на западе Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на юге Идлиба.  

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Восточном Каламуне в провинции Дамаск; нанесли ответные удары по позициям боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА границах «Большого Идлиба»; перебросила технику к турецкой военной базе в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в организации четырех взрывов в зонах контроля протурецких сил в северной части Алеппо; заявили о потерях союзников Турции у города Кафр Калбин в Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими боевиками на севере провинций Алеппо и Ракка; предотвратили вылазку YPG в районе Тель-Рифата; заявили о гибели двух солдат под огнем курдских радикалов в турецком городе Акчакале; открыли огонь по укрепрайонам YPG на севере Ракки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

В минувшие сутки прошли работы по разминированию местности в горах Восточного Каламуна на северо-востоке провинции. Военный источник в Twitter (sanaajel) передавал, что саперы инженерных частей Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в ликвидации следов военного присутствия исламистов в населенном пункте аль-Кутайфа в период с 9.00 до 14.00. Напомним, операция по зачистке Восточного Каламуна проводилась в апреле 2018 года. Благодаря посредничеству российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) удалось достичь мирного урегулирования конфликта, что позволило избежать многих кровопролитных столкновений.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

На контролируемых протурецкими формированиями территориях Северного Алеппо накануне произошли сразу четыре взрыва. Два из них прогремели в населенном пункте Ахтарин, еще один — в Аль-Бабе, что привело к жертвам среди гражданского населения. Об этом сообщал Twitter-канал (North_Syrians). Позднее также поступала информация о детонации заминированного автомобиля в городе Африн в квартале аль-Ашрафия. Местные активисты подозревают в организации всех взрывов курдских боевиков, однако они так и не заявляли о своей причастности к терактам.

В течение дня в районе Тель-Рифата продолжились вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Отрядов народной самообороны (YPG) и поддерживаемых Турцией формирований. По данным военного источника в Twitter (jisrtv), инициировали стычки члены YPG, которые обстреливали города Азаз и Кафр Калбин, позднее заявив о потерях протурецких бойцов в живой силе. В качестве ответных мер ВС Турции задействовали артиллерию, ударив по позициям курдских боевиков на окраинах населенных пунктов Мараназ и Шаваригхат аль-Арз. Кроме того, союзникам Турции удалось предотвратить вылазку YPG недалеко от города Харбул.

К вечеру возобновились перестрелки юго-западнее Алеппо. Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укреплениям джихадистов в районе населенных пунктов Халса и Хайян. Сведений о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

В Даръа произошло очередное убийство одного из военнослужащих правительственной армии. По данным военного источника в Twitter (GABchaag10), сотрудник разведывательной службы сирийских ВВС Иззальдин Раджаб был застрелен группой вооруженных людей в населенном пункте Бусра аль-Харири. Предполагается, что нападение на мужчину было совершено исламистами вооруженной оппозиции, которые приступили к подпольной деятельности после поражения в борьбе с Сирийской арабской армией (САА) в ходе операции «Базальт», завершившейся в июле прошлого года.

За сутки в Сирию вернулись более 800 сирийцев, вынужденно покинувших родные населенные пункты после их оккупации исламистами вооруженной оппозиции. По данным, предоставленным российским Центром по примирению враждующих сторон, 134 из них пересекли границу с Ливаном, еще 667 прибыли из Иордании.

Поступала информация о том, что в регионе состоялась гуманитарная акция Сирийского арабского Красного Полумесяца. Twitter-канал движения (SYRedCrescent) передавал, что нуждающиеся были обеспечены мукой и другим продовольствием.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В первой половине дня произошел взрыв в одном из районов города Джиср аш-Шугур в западной части Идлиба. Как передавал Twitter-канал (Mosa13Mosa), сработала бомба, установленная в автомобиле поблизости от местной школы. Ни одно из антиправительственных бандформирований до сих пор не взяло на себя ответственность за организацию взрыва.

Тем временем на юго-востоке региона продолжились вооруженные стычки на линии разграничения сил САР и боевиков исламистских бандгрупп. Медиапортал Masar Press Agency сообщал о том, что перестрелки наблюдались в районе населенных пунктов ас-Сардж, Сахал и аль-Фарджа. Поддержку САА оказывала авиация РФ.

Кроме того, столкновения произошли на северо-западе соседней Хамы. По информации военного источника в сети Twitter (HalabTodayTV), в ответ на провокационные удары боевиков части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по позициям «Джебхат ан-Нусры»1*** в районе населенного пункта Аль-Хавиджа. Во второй половине дня стало известно, что, стремясь обезопасить себя, джихадисты «Тахрир аш-Шам» перебросили военную технику к турецкой военной базе. Боевики надеются использовать объект как прикрытие во время обстрелов САА. Об этом стало известно в результате разведывательной операции ВВС Сирии.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В северной части региона продолжились вооруженные стычки между курдскими бандгруппами и союзными Анкаре силами. Twitter-канал (XXVII27) сообщал о том, что противники обмениваются ударами недалеко от границы с Алеппо. Позднее члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) открыли огонь по контрольно-пропускному пункту армии Турции в районе турецкого города Акчакале севернее Тель-Абьяда, в результате чего были убиты двое солдат по имени Давут Армаган Кескин и Шевкет Текин. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Во второй половине дня также поступали сведения о перестрелках неподалеку от деревень Киз-Эли и Биркет.

Новостной портал Aleppo Media Center сообщал о возвращении арабского населения в зачищенные от курдских боевиков районы провинции. Напомним, ввиду постоянного притеснения со стороны курдской администрации многие сирийцы были вынуждены покинуть зоны контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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