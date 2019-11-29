Сирия, 29 ноября. За сутки четыре взрыва произошли в северных районах Алеппо. Двое солдат ВС Турции погибли под огнем курдских радикалов в турецком городе Акчакале. Детонация заминированного автомобиля произошла в Джиср аш-Шугуре на западе Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Восточном Каламуне в провинции Дамаск; нанесли ответные удары по позициям боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА границах «Большого Идлиба»; перебросила технику к турецкой военной базе в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в организации четырех взрывов в зонах контроля протурецких сил в северной части Алеппо; заявили о потерях союзников Турции у города Кафр Калбин в Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими боевиками на севере провинций Алеппо и Ракка; предотвратили вылазку YPG в районе Тель-Рифата; заявили о гибели двух солдат под огнем курдских радикалов в турецком городе Акчакале; открыли огонь по укрепрайонам YPG на севере Ракки.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки прошли работы по разминированию местности в горах Восточного Каламуна на северо-востоке провинции. Военный источник в Twitter (sanaajel) передавал, что саперы инженерных частей Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в ликвидации следов военного присутствия исламистов в населенном пункте аль-Кутайфа в период с 9.00 до 14.00. Напомним, операция по зачистке Восточного Каламуна проводилась в апреле 2018 года. Благодаря посредничеству российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) удалось достичь мирного урегулирования конфликта, что позволило избежать многих кровопролитных столкновений.

Провинция Алеппо

На контролируемых протурецкими формированиями территориях Северного Алеппо накануне произошли сразу четыре взрыва. Два из них прогремели в населенном пункте Ахтарин, еще один — в Аль-Бабе, что привело к жертвам среди гражданского населения. Об этом сообщал Twitter-канал (North_Syrians). Позднее также поступала информация о детонации заминированного автомобиля в городе Африн в квартале аль-Ашрафия. Местные активисты подозревают в организации всех взрывов курдских боевиков, однако они так и не заявляли о своей причастности к терактам.

В течение дня в районе Тель-Рифата продолжились вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Отрядов народной самообороны (YPG) и поддерживаемых Турцией формирований. По данным военного источника в Twitter (jisrtv), инициировали стычки члены YPG, которые обстреливали города Азаз и Кафр Калбин, позднее заявив о потерях протурецких бойцов в живой силе. В качестве ответных мер ВС Турции задействовали артиллерию, ударив по позициям курдских боевиков на окраинах населенных пунктов Мараназ и Шаваригхат аль-Арз. Кроме того, союзникам Турции удалось предотвратить вылазку YPG недалеко от города Харбул.

К вечеру возобновились перестрелки юго-западнее Алеппо. Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укреплениям джихадистов в районе населенных пунктов Халса и Хайян. Сведений о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало.

Провинция Даръа

В Даръа произошло очередное убийство одного из военнослужащих правительственной армии. По данным военного источника в Twitter (GABchaag10), сотрудник разведывательной службы сирийских ВВС Иззальдин Раджаб был застрелен группой вооруженных людей в населенном пункте Бусра аль-Харири. Предполагается, что нападение на мужчину было совершено исламистами вооруженной оппозиции, которые приступили к подпольной деятельности после поражения в борьбе с Сирийской арабской армией (САА) в ходе операции «Базальт», завершившейся в июле прошлого года.

За сутки в Сирию вернулись более 800 сирийцев, вынужденно покинувших родные населенные пункты после их оккупации исламистами вооруженной оппозиции. По данным, предоставленным российским Центром по примирению враждующих сторон, 134 из них пересекли границу с Ливаном, еще 667 прибыли из Иордании.

Поступала информация о том, что в регионе состоялась гуманитарная акция Сирийского арабского Красного Полумесяца. Twitter-канал движения (SYRedCrescent) передавал, что нуждающиеся были обеспечены мукой и другим продовольствием.

Провинция Идлиб

В первой половине дня произошел взрыв в одном из районов города Джиср аш-Шугур в западной части Идлиба. Как передавал Twitter-канал (Mosa13Mosa), сработала бомба, установленная в автомобиле поблизости от местной школы. Ни одно из антиправительственных бандформирований до сих пор не взяло на себя ответственность за организацию взрыва.

Тем временем на юго-востоке региона продолжились вооруженные стычки на линии разграничения сил САР и боевиков исламистских бандгрупп. Медиапортал Masar Press Agency сообщал о том, что перестрелки наблюдались в районе населенных пунктов ас-Сардж, Сахал и аль-Фарджа. Поддержку САА оказывала авиация РФ.

Кроме того, столкновения произошли на северо-западе соседней Хамы. По информации военного источника в сети Twitter (HalabTodayTV), в ответ на провокационные удары боевиков части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по позициям «Джебхат ан-Нусры»1*** в районе населенного пункта Аль-Хавиджа. Во второй половине дня стало известно, что, стремясь обезопасить себя, джихадисты «Тахрир аш-Шам» перебросили военную технику к турецкой военной базе. Боевики надеются использовать объект как прикрытие во время обстрелов САА. Об этом стало известно в результате разведывательной операции ВВС Сирии.

Провинция Ракка

В северной части региона продолжились вооруженные стычки между курдскими бандгруппами и союзными Анкаре силами. Twitter-канал (XXVII27) сообщал о том, что противники обмениваются ударами недалеко от границы с Алеппо. Позднее члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) открыли огонь по контрольно-пропускному пункту армии Турции в районе турецкого города Акчакале севернее Тель-Абьяда, в результате чего были убиты двое солдат по имени Давут Армаган Кескин и Шевкет Текин. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Во второй половине дня также поступали сведения о перестрелках неподалеку от деревень Киз-Эли и Биркет.

Новостной портал Aleppo Media Center сообщал о возвращении арабского населения в зачищенные от курдских боевиков районы провинции. Напомним, ввиду постоянного притеснения со стороны курдской администрации многие сирийцы были вынуждены покинуть зоны контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.