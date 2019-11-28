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Россия

Топилин объяснил невозможность сделать выходным 31 декабря бюджетными расходами

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Топилин объяснил невозможность сделать выходным 31 декабря бюджетными расходами

Москва, 28 ноября. Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря выходным днем в этом году.

Топилин обратил внимание журналистов, что невозможность сделать последний день года выходным связана с различными режимами работы и бюджетными расходами. В связи с этим решение о выходных днях на следующий год правительство принимает в октябре.

При этом министр добавил, что в данный момент сделать выходным 31 декабря может каждый работодатель, передает РИА Новости.

Топилин объяснил невозможность сделать выходным 31 декабря бюджетными расходами

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря, передавала «Газета.ру». Согласно ему, последний декабрьский день станет нерабочим в том случае, если не будет выходным по календарю. Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев заявил в четверг, что законопроект о выходном дне 31 декабря, теоретически, может быть принят в течение нескольких дней, но в этом году, вероятнее всего, этот день останется рабочим

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержала бы эту идею, однако назвала условие принятия этого документа. Она пояснила, что число нерабочих дней в году не должно измениться. Матвиенко отметила, что последний день года россиянам важно проводить дома в кругу родных и близких. 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что традиция длительных новогодних каникул в России оказывает негативное влияние на экономику страны, а также заставляет «страдать предпринимателей». Она также добавила, что выходные дни в период новогодних праздников приводят к существенным экономическим потерям государства, а также бьют по карману простых россиян.

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Источник: РИА Новости
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