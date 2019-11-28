Сирия, 28 ноября. Турция вывозит технику из Хамы. Курдские боевики и силы коалиции США провели рейды в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** использует турецкую военную базу в Идлибе в качестве прикрытия от обстрелов САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в районе города Кафр-Набаль на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами в западной части Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: размещает свои военные объекты у турецкой военной базы в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: совместно с силами западной коалиции провели рейды в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили часть военной техники из Хамы в Турцию.

Провинция Алеппо

Стало известно, что заминированный автомобиль, взрыв которого произошел в первой половине дня в городе Африн, принадлежал одному из членов формирования «Файлак аш-Шам». Об этом заявил на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers). Курдские боевики, которые обвиняются в установке бомбы, до сих пор не признали свою причастность к случившемуся.

Между тем в западной части Алеппо продолжаются интенсивные перестрелки между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками исламистских бандформирований. По данным Twitter-канала (GABchaag10), правительственные подразделения, базирующиеся в районе аз-Захра, ведут огонь по укрепрайонам джихадистов на окраинах населенного пункта Хайян.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Furat Post сообщает о новых совместных рейдах возглавляемой США международной коалиции и «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на юго-востоке от административного центра провинции. Обыски были проведены в городе Дибан. Информация о числе задержанных пока уточняется. Как правило под арестом по обвинению в сотрудничестве с террористами «Исламского государства»1 оказываются мирные жители, выступающие против оккупации курдских боевиков. Напомним, несколько часов назад также поступали данные о незаконных арестах гражданских лиц в населенном пункте Аль-Хармушия северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (jisrtv) сообщает о том, что в южных районах Идлиба возобновили работу российские ВКС. Воздушной атаке военных самолетов ВКС РФ подверглись фортификационные сооружения исламистов вооруженной оппозиции недалеко от населенного пункта Кафр-Набаль.

Между тем информационное агентство Al Masdar News передает, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороне группировок начали размещать свое тяжелое вооружение вблизи турецкой военной базы. Отмечается, что объект будет использоваться в качестве прикрытия во время ответных обстрелов Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников. Выявить передислокацию подкреплений «Тахрир аш-Шам» удалось благодаря разведывательным вылетам ВВС Сирии. Напомним, подобной тактики исламисты придерживались и ранее. Так, опорные пункты радикалов также были установлены у турецких наблюдательных постов в Северной Хаме.

Провинция Ракка

Представители Министерства обороны Турции сообщили о том, что почти шестьсот сирийских беженцев вернулись в свои дома в городе Тель-Абьяд на севере провинции Ракка с момента его зачистки от боевиков курдских вооруженных бандформирований. Данные сведения были опубликованы Twitter-каналом (masarpressnet).

Между тем были обнародованы имена турецких солдат, погибших в результате обстрела курдскими радикалами блокпоста на окраине города Акчакале в турецкой провинции Шанлыурфа. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, были убиты сержанты танкового подразделения Давут Армаган Кескин и Шевкет Текин.

Провинция Хама

Поступают данные о том, что турецкие вооруженные силы переправили часть военной техники из Хамы в Турцию. По информации Twitter-канала (halabtodaytv) военный конвой, состоящий из 15 единиц бронетехники, начал движение со стороны наблюдательного поста, размещенного в районе населенного пункта Шир Магар, и проследовал в сторону погранперехода «Кафр-Лясин». О целях передислокации военного имущества пока ничего неизвестно. Напомним, турецкие контрольно-пропускные пункты на границах «Большого Идлиба» были установлены в соответствии с условиями российско-турецкого соглашения о стабилизации в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.