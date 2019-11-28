Все атомные авианосцы Атлантического флота ВМС США оказались небоеспособными

Москва, 28 ноября. Атомные авианосцы ВМС США, которые размещены на американской военно-морской базе «Норфолк», неспособны выполнять боевые задачи.

По данным американского издания Breaking Defense, шесть атомных авианосцев из состава Атлантического флота ВМС США находятся на ремонте. До недавнего времени на базе «Норфолк» находился один боеспособный атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman). В конце октября командование направило «Гарри Трумэн» в боевой поход на Ближний Восток. Однако после выхода в открытое море на корабле возникли серьезные неполадки в электросети, после чего авианосец незамедлительно вернулся на базу.

При этом боевой поход «Гарри Трумэна» должен был начаться еще летом, однако авианосец оказался не готов выйти в море в назначенный срок. В сентябре командование Атлантического флота ВМС США направило техперсонал с других авианосцев на «Гарри Трумэн», чтобы ускорить его подготовку к боевому походу. В результате увеличения численности техперсонала на «Гарри Трумэне» были сдвинуты сроки планового обслуживания остальных авианосцев.

22 ноября замначальника штаба ВМС США адмирал Роберт Берк заявил, что командование «очень озабочено» проблемами на авианосце. Кроме того, адмирал выразил уверенность, что специалистам удастся завершить подготовку авианосца к походу через несколько недель.

«Я думаю, что инженеры проделали отличную работу, выявив редкую проблему, и пытаются ее разрешить», — пояснил адмирал.

Стоит отметить, что на вооружении ВМС США находятся 11 атомных авианосцев. Как правило, шесть из них постоянно находятся на базе «Норфолк». Еще четыре авианосца базируются на Западном побережье США, еще один постоянно размещен на базе «Иокосука» в Японии.