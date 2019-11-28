Украинского заключенного «забыли» отпустить на волю

Киев, 28 ноября. Руководство «Бориспольской исправительной колонии» почти месяц держит в тюрьме заключенного, у которого закончился срок лишения свободы. Об этом в четверг сообщила прокуратура Киевской области.

По информации ведомства, узник должен был выйти на свободу еще 9 ноября, однако администрация исправительного учреждения отказалась его выпускать. Тогда заключенный обратился к заместителю прокурора Киевской области. Надзорный орган провел проверку и установил, что руководство колонии знало об истечении срока наказания, однако не предприняло никаких действий.

«В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении.

Отметим, что правозащитники уже не первый раз обращают внимание на произвол украинской пенитенциарной системы. Ранее сообщалось о создании на Украине секретных тюрем СБУ, где незаконно арестованные люди содержатся без суда и следствия. Усилиями правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch из одной из секретных тюрем в Харькове были освобождены 13 человек, которых там незаконно удерживали. Правозащитники обвинили украинские власти в том, что в ходе конфликта в Донбассе участники противостояния неоднократно прибегали к похищениям людей, пыткам и тайному содержанию под стражей.