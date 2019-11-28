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Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ окраины Донецка

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Мирный житель получил ранения при атаке ВСУ окраины Донецка

Донецк, 28 ноября. Мирный житель пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины района поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом рассказали в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь со стороны Красногоровки. В ходе атаки они применяли БМП-2.

«Осколочные ранения головы и верхних конечностей получил мужчина, 1977 года рождения», — уточнили в СЦКК.

Пострадавшего отвезли в травматологический центр, медики оказали ему необходимую помощь.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Ранее армия Украины обстреляла поселок на окраине Горловки, где в тот момент проводили ремонт коммунальные работники из компании «Вода Донбасса».

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Источник: Донецкое агентство новостей
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