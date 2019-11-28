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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за столкновение французских вертолетов

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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за столкновение французских вертолетов

Бамако, 28 ноября. Нигерийское подразделение террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за столкновение двух вертолетов ВВС Франции в Мали. Об этом в четверг сообщает SITE Intelligence Group.

«ISWAP («Исламское государство в Западной Африке» — Прим. ФАН) взяло на себя ответственность за крушение вертолетов в Мали, которое привело к гибели 13 французских солдат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два военных вертолета столкнулись в Мали, в результате чего погибли 13 военнослужащих. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что трагедия произошла во время антитеррористической операции, однако не стали уточнять, что стало причиной аварии. Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших, а также выразил поддержку всем французским военным, которые находятся в Мали.

Отметим, что военный контингент Франции находится на территории Мали с 2014 года. В начале месяца Париж объявил о новой военной операции по борьбе с джихадистами, которая проводится возле границ Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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