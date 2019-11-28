Москва, 28 ноября. Вооруженные бандформирования курдов не прекращают провокации на севере Сирии, предоставляя Турции повод возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира». Об этом заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Эксперт отметил, что желание Анкары вновь начать военную кампанию против курдских радикалов, активно сотрудничающих с террористами ИГ1 (запрещена в РФ), полностью объяснимо, поскольку для Турции вопрос обеспечения безопасности своей границы по-прежнему остается открытым.

Онтиков обратил внимание, что ситуация на севере Сирии напряженная, учитывая количество присутствующих там сторон.

«Это не только Россия и Турция, но и курды, и американцы. Понятно, что последние пытаются «ловить рыбку», причем делают это не в интересах Анкары», — цитирует его «ПолитРоссия».

Востоковед подчеркнул, что Турция спустя месяц продолжает сохранять приверженность условиям меморандума, подписанного Анкарой и Москвой в Сочи. Документ, по мнению эксперта, принес ощутимую пользу.

«Россия не отказывается от своих обязательств и демонстрирует полную приверженность этому документу. Отрадно, что и высшее руководство Турции демонстрирует такие же намерения», – заключил он.

Напомним, антитеррористическую операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии Анкара вела с 9 по 22 октября. Ключевой целью кампании было создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Направлена операция была против курдских боевиков, которые в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Помощь им оказывают США, которые ежемесячно в обход собственных же антисирийских санкций получают миллионы долларов дохода от кражи ресурса.

В октябре Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских радикалов на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

Не так давно Федеральному агентству новостей удалось выяснить, что в то время, как Россия активно ведет борьбу с террористами, сотрудничает с ними журналист «Новой газеты» Денис Коротков. В течение продолжительного времени корреспондент передавал экстремистам данные о российских военнослужащих, а спонсировал его беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.