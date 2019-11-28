Профессия связанного с ИГ Короткова может стать для него «отягчающим фактором» в суде

Москва, 28 ноября. Журналист «Новой газеты» Денис Коротков должен понести строжайшее уголовное наказание за сотрудничество с боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Его профессия в данной ситуации должна выступить «отягчающим обстоятельством» в суде. Такую позицию выразил российский сенатор Сергей Цеков.

По мнению политика, материалы о сотрудничестве Короткова с запрещенными в России организациями должны стать поводом для разбирательств следствия.

«Если факты сотрудничества Короткова с ИГИЛ1 и разглашения военной тайны в некоем году будут доказаны следственными органами — он должен понести строжайшее уголовное наказание. Такие методы работы, как у Короткова, для журналиста неприемлемы. Это в принципе неприемлемо для любого человека», — заявил представитель Совфеда в комментарии Nation News.

Он подчеркнул, что «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка. Сотрудничать с ней — фактически означает быть ее членом. А члены ИГ1 по закону «должны подвергаться самому жесткому наказанию».

Цеков обратил внимание, что факт разглашения военной тайны, в котором подозревается журналист, предварительно должны проверить правоохранительные органы. Если ведомство подтвердит его, преступление журналиста либерального издания будет, помимо прочего, квалифицироваться еще и как предательство.

Сенатор также заявил, что профессия Короткова в данной ситуации выступит для него «отягчающим обстоятельством», которое возложит на него, в сравнении с рядовыми российскими гражданами, дополнительную ответственность. Цеков объяснил это тем, что Коротков пользовался своим служебным положением, возможностями и связями, которые оно предоставляет.

Политик для сравнения вспомнил осужденную на 4,5 года студентку Варвару Караулову, которая по любви поехала в Турцию, где была завербована террористами. За сотрудничество с ними она получила уголовное наказание в России. Сенатор отметил, что «действия Короткова, если они будут доказаны, намного более серьезные».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) представило первую часть журналистского расследования о Сирии. В нем были представлены доказательства того, что Коротков связан с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». По информации источников ФАН, публикации его материалов о действиях Минобороны РФ в Сирии и фейков о ЧВК «Вагнер» спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

После публикации материала ФАН в Сети появилась информация, что «Новая газета», которой руководит Дмитрий Муратов, и журналист издания Денис Коротков с формулировкой «в попытке защитить свои «честь и достоинство» собираются подать в суд на ФАН в суд.

Со своей стороны Федеральное агентство новостей готово отстаивать достоверность приведенных фактов и в правовом поле, и на дискуссионных площадках. А также готово предоставить суду и правоохранительным органам России полный пакет документов с доказательствами возможного сотрудничества Короткова с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.