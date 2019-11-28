Гаага, 28 ноября. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг утвердила бюджет на 2020 год, несмотря на возражения России и ряда других стран. За принятие бюджета проголосовали 106 стран, против выступили 19, еще 17 — воздержались.

Причиной возражений со стороны России стали попытки западных стран «растворить» в проекте расходы на деятельность, которая не имеет отношения к конвенции о химическом оружии. В частности, речь идет о финансировании мероприятий по установлению виновных в инцидентах с применением химоружия.

Москва утверждает, что определять виновных в данном вопросе может только Совбез ООН. Задача ОЗХО — заниматься расследованием химатак, а не исполнять прокурорские функции. Тем более, что объективность и беспристрастность организации вызывает у России большие вопросы.

Так, например, на прошлой неделе член ОЗХО обвинил руководство в искажении его доклада по сирийской Думе. Первоначально в документе было написано об отсутствии следов умышленного применения газообразного хлора, однако в отредактированной версии сообщалось о применении хлора, как о доказанном факте.

Сотрудник ОЗХО также отметил, что показания жителей Думы сильно расходятся с информацией, которую транслируют западные СМИ. Стало понятно, что все съемки с якобы пострадавшими были постановочными. Людям объяснили, что нужно говорить.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала получившееся в итоге расследование ОЗХО предвзятым, а его выводы — неубедительными. Она обратила внимание на то, что сотрудники организации по какой-то причине всегда уклонялись от обсуждения деталей расследования с экспертами.

Министерство обороны РФ между тем сообщает, что западные страны и сотрудничающие с ними «Белые каски» готовят новый фейк с химическим оружием, чтобы оправдать вооруженную агрессию против САР. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, Запад обеспокоен успехами антитеррористической операции сирийской правительственной армии, поэтому решил воспользоваться старым и проверенным методом.