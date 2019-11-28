Стало известно, какие алименты получают дети Аршавина, Кержакова и Головина

Москва, 28 ноября. Громкие разводы отечественных звезд часто сопровождаются скандалами и судебными тяжбами, в ходе которых бывшие супруги пытаются поделить совместно нажитое имущество.

Основным предметом судебного разбирательства становятся алименты. При этом известные спортсмены, певцы и актеры не желают отдавать четверть своего имущества бывшим возлюбленным. Журналистам удалось выяснить, сколько платят герои скандальных разводов.

Развод российского футболиста Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой прогремел на всю страну. Судебный спор об алиментах для их двухлетнего сына Артемия завершился мировым соглашением. По словам Тюльпановой, Кержаков ежемесячно перечисляет в качестве алиментов 40 тысяч рублей.

Звезда фильма «Сволочи» и сериала «Кадетство» Александр Головин длительное время отказывался признавать свою внебрачную дочь, которую родила 32-летняя танцовщица Светлана Белогурова. Девушка была вынуждена обратиться за помощью к адвокату, которому удалось доказать в суде отцовство Александра Головина. Кроме того, Белогурова требовала назначить алименты на ребенка в размере 200 тысяч рублей в месяц. Однако суд принял решение о ежемесячном платеже в размере 22 тысяч рублей.

Российский футболист, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин выплачивает алименты на троих детей от Юлии Барановской, а также на одного ребенка от бывшей супруги Алисы Казьминой.

Аршавин и Барановская не состояли в официальном браке, однако за время их совместной жизни у них появилось трое детей. В 2014 году звездная пара подписала соглашение, в рамках которого спортсмен ежемесячно выплачивал порядка пяти миллионов рублей. Кроме того, Аршавин выплачивает 1/8 часть от своего ежемесячного дохода на содержание дочери Есении, которая появилась в браке с Алисой Казьминой.

После завершения карьеры профессионального футболиста доходы Аршавина заметно сократились, что повлияло и на размер алиментов. В настоящее время каждый ребенок Аршавина ежемесячно получает порядка 300 тысяч рублей, передает KP.Ru.