В Совфеде напомнили о законе об иноагентах распространившему антироссийский фейк Короткову

Москва, 28 ноября. Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков не уйдет от ответственности за публикацию явного антироссийского фейка. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее в «Новой газете» был опубликован очередной материал Дениса Короткова. В статье использовалась видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как утверждается, «уничтожение сирийца». В публикации также говорится, что видео было снято в окрестностях нефтяного месторождения Шаир в провинции Хомс.

Издание EADaily нашло в статье Короткова ряд нестыковок. Журналисты обратили внимание, что, во-первых, на месторождении Шаир добывают не нефть, а газ. Кроме того, в видео по-русски четко звучит отдельная фраза, и это наводит на мысль о явной фальсификации, чтобы создать так называемое доказательство «российского участия» в происходящем. Видеоролик на протяжении двух лет распространялся в сирийском сегменте Интернета, пока его не подхватил Коротков, снабдив при этом выгодной легендой.

Сенатор Франц Клинцевич отметил, что многочисленные нестыковки и недосказанность наглядно демонстрируют, что публикация Дениса Короткова – явный информационный вброс, который был заказан и оплачен. Член Совфеда обратил внимание, что сейчас Россия укрепляет свои международные позиции, а это не нравится тем, кто хотел бы видеть РФ ослабленной и раздробленной.

По мнению сенатор, именно поэтому и создается волна негатива в адрес России. Причем волна оплаченная и ангажированная.

«То, что в кадре звучит русская речь, абсолютно ничего не доказывает — если в подобном ролике прозвучат английские слова, это не дает повода обвинять США или Британию. Нет доказательств даже, что фигуранты имеют российское гражданство. Искусственно формируется инфоповод по очернению России, причем абсолютно без доказательств утверждений Короткова. А сейчас либералы в РФ поднимут вокруг этого повода шум, который подхватят зарубежные СМИ, нацеленные на антироссийскую линию», — сказал Франц Клинцевич в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По мнению сенатора, провокационные публикации псевдожурналистов появляются только тогда, когда это выгодно их заказчикам. Цель всего этого — вызвать общественное и международное недовольство и расшатать внутреннюю ситуацию. Клинцевич напомнил, что ранее эти методы уже опробовали в Грузии, на Украине и в странах Ближнего Востока.

«Русских людей намеренно увязывают с садизмом, убийствами, при том, что доказательств утверждениям Короткова о времени, месте событий и прочем нет», — сказал Франц Клинцевич.

Член Совфеда напомнил, что вбросом Короткова уже заинтересовались следственные органы, и общество вскоре узнает правду.

Напомним, Федеральное агентство новостей опубликовало часть собственного расследования о Сирии. Выяснилось, что журналист «Новой» Денис Коротков связан с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1. Кроме того, бывший боевик ИГ1 рассказал, что некий «олигарх Михаил» спонсировал поездку делегации журналистов, в составе которой был Коротков, в лагерь террористов. EADaily подчеркивает, что этим олигархом является Михаил Ходорковский. Денис Коротков неоднократно присутствовал на зарубежных заседаниях его организации «Открытая Россия», которая признана нежелательной в РФ. Как сообщали источники, беглый олигарх спонсировал Короткова на десятки миллионов рублей, в том числе за сотрудничество с ИГ и фейки о ЧВК «Вагнера».

Франц Клинцевич отметил, что подобные антироссийские действия уже получили свою оценку в стране. Российский парламент готовит законопроект, который меняет отношение к иностранным агентам и нежелательным организациям.

«Документ предусматривает, что физические лица и журналисты, являющиеся гражданами РФ, распространяющие полученную и оплаченную из-за рубежа недостоверную антироссийскую информацию, понесут за это ответственность, вплоть до уголовной. Им придется зарегистрироваться в качестве иноагентов и пребывать под особым контролем. Подобная деятельность легко вскрывается и доказывается, так что от возмездия уйти не удастся», — резюмировал Франц Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.