Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Анкара, 28 ноября. Главы генштабов Вооруженных сил России и Турции, генералы Валерий Герасимов и Яшар Гюлер обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении, распространенном Анкарой.

Военачальники провели в четверг телефонные переговоры.

«Состоялся обмен мнениями относительно развития событий в Сирии», — говорится в сообщении.

С 2011 года в Сирии длится вооруженный конфликт. С 9 по 22 октября Анкара проводила в приграничных районах страны антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов и членов ИГ1 (организация запрещена в РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население, привлекали в свои ряды террористов и незаконно качали сирийскую нефть.

В настоящее время в приграничных районах Сирии ведется совместное патрулирование России и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи. Документ также установил вывод на 30 километров от сирийско-турецкой границы курдских радикалов.

Ранее стало известно, что специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко прибыли на север Сирии. Медицинский отряд приступил к работе в больнице Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.