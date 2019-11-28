Сотрудничающий с ИГ Коротков писал фейк по заказу Ходорковского, считают эксперты

Публицист EADaily Муса Ибрагимбеков в своей статье указал на очевидные несостыковки в «расследовании» Дениса Короткова по Сирии, а также на связь этого сотрудника «Новой газеты» с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, для которого взаимодействие с террористами — давняя и привычная практика. Политолог Наталья Елиссева оценила выводы EADaily.

Журналист EADaily отметил, что видео, на котором, предположительно, бойцы ЧВК «Вагнера» уничтожили сирийца по имени Мухаммед Таха Исмаил аль-Абдулла (он же — Хаммади аль-Бута), появилось в Сети в 2017 году, а сочиненное по нему «расследование» Короткова — спустя два года.

Ибрагимбеков считает весьма сомнительным сам факт, что убитый является «мирным сирийцем», как представила его «Новая газета». EADaily подчеркивает, что два имени имеют «на Ближнем Востоке те, кто вынужден скрывать свою личность от властей и окружающих». Например, террористы ИГ1 («Исламского государства»1 — террористической организации, запрещенной в РФ и ряде других стран).

По мнению Ибрагимбекова, «выдавать человека с сомнительной биографией за законопослушного гражданина — сродни мошенничеству. Если мошенничает СМИ, речь идет о преступных действиях в составе организованного сообщества». Автор статьи, помимо всего прочего, отмечает, что надпись «За ВДВ и разведку!» на груди убитого наводит на мысль об инсценировке и фальсификации, направленных на создание мнимого доказательства «российского участия» в этом инциденте.

«Кому адресовано это послание, больше похожее на прямое указание «ткнуть носом» от заказчика показного зверства?» — удивляется Ибрагимбеков.

А вот связь Короткова с террористами и Ходорковским, на которую уже указало расследование Федерального агентства новостей, автора EADaily вовсе не удивила. Он назвал секретом Полишинеля личное знакомства скандального журналиста и беглого олигарха и напомнил, что для Ходорковского сотрудничество с террористами — это нормально.

«Это Михаил Ходорковский, который испытывает к российским властям «такую личную неприязнь, что кушать не может», и ищет следы «Вагнера» по всему миру. В частности, в Центральной Африке, где, работая на Ходорковского, при странных обстоятельствах погибли [российские журналисты] Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Не зазорно ли бывшему олигарху общаться с игиловцами? А с чего это? В 1990-х годах у Ходорковского были «шахер-махеры» с чеченскими террористами вроде Басаева насчет чеченской нефти. Ходорковского от этого земля не проглотила заживо, заодно появился полезный политический опыт. Михаил Борисович — бывший функционер ВЛКСМ — с чеченских времен убедился в правоте трех истин. Первая: кто владеет информацией, тот правит миром. Вторая: дезинформация — тоже информация, только адресованная врагу. Третья: ложь, высказанная тысячу раз, становится правдой», — пишет Ибрагимбеков.

По его словам, связь Короткова с Ходорковским — это обычная для так называемой оппозиционной журналистики практика подряда-субподряда.

«В случае провала «проекта» пострадает самое слабое звено — человек, который выполнял мелкую техническую работу за гонорар. А такой работник ничего и никого не знает, ни за что не отвечает. Даже если выходят из игры еще пара-тройка звеньев, то главный заказчик (в данном случае — Ходорковский), глядя на эти провалы, успеет десять раз «сменить дислокацию, — считает автор EADaily. — В итоге условный МБХ в безусловном профите. «Проект» запущен, о нем говорят, его тиражируют и т. д. А пострадавшие при исполнении и сдаче проекта журналисты — обычные «расходники». В случае летальных исходов (как с группой в ЦАР), их можно объявить жертвами того же «Вагнера» и создать вокруг их имен ореол сакральной жертвы».

Комментируя выводы EADaily, политолог Наталия Елисеева заметила, что Ходорковскому, «Новой газете» и их сподвижникам сирийская тема не дает покоя.

«Эта тема муссировалась, подавалась с разных сторон, как и действия российских войск в Сирии. И «группа Вагнера» фигурировала в их публикациях многократно и в разных ипостасях. Ее пытаются превратить в своеобразную информационную страшилку. Но странно, что не говорят о других частных военных компаниях, находящихся в Сирии. Например, о всем известной американской ЧВК Blackwater, которая сегодня охраняет сирийские нефтегазовые месторождения от сирийцев. За ними много неправомерных действий, но они не интересны Ходорковскому, «Новой газете» и прочим подобным СМИ», — подчеркнула Елисеева в беседе с ФАН.

Что же касается расследования Короткова, то оно, по мнению политолога, свидетельствует о том, что человек не вникал в суть дела, а писал то, что ему заказывали.

«Сначала распространили видео, потом выпустили расследование с конкретными обвинениями, подав его как информационную бомбу, широко разрекламировав, растиражировав, процитировав. И это отработанная схема, входящая в классическую тактику информационной войны. Набрасывай и не оправдывайся. Заметьте, что они не отвечают на обвинения, которые сейчас летят в их адрес. Потому что им нужно было забросить информацию, а что будет потом — неважно. И это тактика «Новой газеты», которую мы давно наблюдаем», — объяснила Наталия Елисеева.

Она напомнила, что «Новую газету» десятки, если не сотни раз обвиняли в распространении фейков, но толку от этого нет.

«Они не перестали существовать, не перестали заниматься фальсификациями. И я считаю, что по отношению к ним нужно менять подход — действовать наступательно, а не занимать позицию оправдывающегося и развенчивающего мифы. Сейчас они забрасывают, а другие разгребают. Но только если роли будут поменяны, будет результат. Я имею в виду — информационный», — заключила политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.