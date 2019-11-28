Критик Соседов рассказал, что ответит Ротару на вопрос, чей Крым

Москва, 28 ноября. Известная украинская певица София Ротару действительно могла помогать ВСУ, поскольку отказ поддерживать армию в украинском обществе расценивается как отсутствие патриотизма. Такое мнение выразил в четверг известный музыкальный критик Сергей Соседов.

При этом он выразил уверенность, что Ротару на самом деле абсолютно аполитичный человек, который не думает о действиях того или иного государства, пока они не затронут ее лично. Соседов полагает, что, если у певицы спросить, чей Крым, она ответит: «Мой». И будет в каком-то смысле права — Ротару поселилась в Ялте еще в 1976 году.

«Если у нее спросить «чей Крым?», она с гордостью ответит: «Мой!», поскольку именно здесь она всегда чувствовала себя полноправной хозяйкой. Она жила в Ялте с 1976 года и, став знаменитой и влиятельной, воспринимала ее как свою вотчину», — рассказал Соседов News.ru.

Тем не менее политика сильно ударила по доходам певицы. Из-за охлаждения отношений между Киевом и Москвой размер гонораров Ротару в РФ сократился вдвое. Если раньше артистка зарабатывала в России 80-100 тыс. евро (5,6- 7 млн рублей), то сегодня ей приходится довольствовать 50 тыс. евро (3,5 млн рублей).

Аналогичные цифры приводят московские организаторы концертов. По их словам, именно столько стоит новогодний корпоратив украинской звезды. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь утверждает, что это крайне скромные заработки по сравнению с тем, сколько получают западные певцы.

Ранее сообщалось, что Ротару в декабре планирует посетить РФ, чтобы выступить на концерте «Песня года» и провести несколько корпоративов. Отметим, что в прошлом году певица не ездила в Россию, что многие приняли за бойкот. Однако впоследствии представитель артистки объяснил ее отказ ехать в соседнюю страну военным положением, которое тогда ввел экс-президент Украины Петр Порошенко. Он также опроверг слухи о том, что Ротару материально поддерживает украинскую армию.