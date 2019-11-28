В Госдуме после скандалов в Петербурге хотят проверять преподавателей вузов у психиатров

Москва, 28 ноября. В Государственную думу внесли законопроект, который обязывает преподавателей вузов проходить обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.

Законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс России. Авторами документа выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко. По их мнению, сотрудники общего и высшего профессионального образования должны проходить обследование у психиатра каждый пять лет.

Свое предложение они обосновали ростом случаев, когда тяжкие и особо тяжкие преступления совершают преподаватели. Их жертвами становятся ученики школ, студенты вузов.

«Очевидно, недопустим допуск к педагогической деятельности лиц, занимавшихся экстремистской деятельностью, совершавших преступления против половой неприкосновенности личности, равно как и страдающих психическими расстройствами», — говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, этой осенью в Петербурге разгорелись сразу два скандала, связанные с преподавателями вузов. 9 ноября бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обнаружили в реке Мойке. Мужчина пытался утопить пакет с отрезанными руками. При обыске квартиры бывшего преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки девушки. Как оказалось, они принадлежали аспирантке Анастасии Ещенко. Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.

В этом же месяце в другом петербургском вузе — РГПУ имени Герцена — на преподавателя Бориса Вишневского сразу две бывшие студентки обвинили в сексуальных домогательствах. Сначала в СМИ обратилась выпускница по имени Кристина. По словам девушки, Вишневский, который преподает в вузе политологию, шантажом принуждал ее вступить в интимную близость. В случае отказа он угрожал ей отчислением. На почту Федерального агентства новостей пришло письмо еще от одной девушки по имени Алина, которая рассказала, что также стала жертвой домогательств со стороны Вишневского.

Депутат Госдумы Виталий Милонов на фоне скандалов в Петербурге призвал создать в вузах специальную комиссию по этике, которая будет защищать студентов от сексуальных домогательств преподавателей. Его предложение поддержала глава комитета Совфеда по науке,образованию и культуре Лилия Гумерова, которая считает необходимым проводить в вузах соответствующую профилактическую работу.