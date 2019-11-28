Москва, 28 ноября. Российская телевизионная сваха Роза Сябитова шокировала соцсети обнаженным фото. В Instagram 57-летняя сводница выложила снимок, на котором позирует без бюстгальтера.

В посте с провокационным портретом Сябитова решила порассуждать о возрасте, точнее — о женщинах, которым «за пятьдесят».

«Возраст — это свобода!». Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна! <…> Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь», — написала она.

Однако пользователи соцсети на воодушевляющий текст Сябитовой внимания не обратили, зато высказались по поводу раздетой ведущей.

«Совсем сдурела Роза на старости лет», — написала utyasheva_aida. «А что вы в 30 лет и 40 не раздевались??? Что случилось с вами после 50? В чем крутость?» — поинтересовалась takobzeva2016. «Доросла, наконец», — ответила предыдущему комментатору katey_scha. «Даааааа…Чем старше, тем чуднее…» — констатировала irinashmakovaand. «Совсем из ума выжила», — решила madam_ira_irina.

К воодушевляющему тексту ведущая добавила и другие снимки, на которых она показана в разных ипостасях: то она участница популярного приключенческого телешоу «Форт Боярд», то воздушная гимнастка «Цирка со звездами», то пробует силы в гольфе и керлинге, но все они оказались без внимания.

Ранее стремящаяся продлить молодость телеведущая раскритиковала статью китайского журналиста, который заявил, что россиянки «стареют быстрее» китаянок. Сябитова заключила, что тот ничего не знает про Россию и «тем более про российских женщин», и напомнила об известном российском выражении «в 45 баба ягодка опять».