Москва, 28 ноября. Российская телевизионная сваха Роза Сябитова шокировала соцсети обнаженным фото. В Instagram 57-летняя сводница выложила снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
В посте с провокационным портретом Сябитова решила порассуждать о возрасте, точнее — о женщинах, которым «за пятьдесят».
«Возраст — это свобода!». Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна! <…> Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь», — написала она.
Однако пользователи соцсети на воодушевляющий текст Сябитовой внимания не обратили, зато высказались по поводу раздетой ведущей.
«Совсем сдурела Роза на старости лет», — написала utyasheva_aida.
«А что вы в 30 лет и 40 не раздевались??? Что случилось с вами после 50? В чем крутость?» — поинтересовалась takobzeva2016.
«Доросла, наконец», — ответила предыдущему комментатору katey_scha.
«Даааааа…Чем старше, тем чуднее…» — констатировала irinashmakovaand.
«Совсем из ума выжила», — решила madam_ira_irina.
К воодушевляющему тексту ведущая добавила и другие снимки, на которых она показана в разных ипостасях: то она участница популярного приключенческого телешоу «Форт Боярд», то воздушная гимнастка «Цирка со звездами», то пробует силы в гольфе и керлинге, но все они оказались без внимания.
Кто мы - Женщины, которым за 50 лет? . Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио «Маяк»? . Или Крутые бабки – феномен нашего времени? . Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, «Возраст – это свобода!». Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты – свободна! . Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. . Любая причёска, цветастое платье, кеды. «О, моя маленькая бейба!», как пел Сукачев. . В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как причёска, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых ещё впереди большая интересная жизнь. . А на что вы хотите потратить свои золотые и счастливые годы? #розасябитова #свахасябитова #давайпоженимся #советысябитовой #родовоегнездо
Ранее стремящаяся продлить молодость телеведущая раскритиковала статью китайского журналиста, который заявил, что россиянки «стареют быстрее» китаянок. Сябитова заключила, что тот ничего не знает про Россию и «тем более про российских женщин», и напомнила об известном российском выражении «в 45 баба ягодка опять».