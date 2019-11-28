Времени на новый контракт с Россией по транзиту газа уже нет, заявил Медведчук

Киев, 28 ноября. Украина потеряла время, и его для заключения нового контракта с Россией на транзит газа уже нет. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он считает «крайне высокими» для Украины риски потери транзита российского газа с 1 января 2020 года. По его мнению, уже «вряд ли есть механизмы», которые могли бы предотвратить это.

«Ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время. Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя — недостаточно времени», — сказал Виктор Медведчук в эфире телеканала News One.

Медведчук напомнил, что окончательное подписание документа должно состояться не позднее 13 декабря. В это время закрываются заявки на поставки газа европейским операторам. По мнению Виктора Медведчука, в сложившейся ситуации до этой даты «ничего сделать нельзя». Он добавил, что выходом может стать продление действующего контракта еще на год, однако этот вариант невыгоден Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает обсуждать с Украиной вопрос транзита газа, однако переговоры проходят в режиме цейтнота. Он объяснил, что украинский «Нафтогаз» проходит процедуру анбандлинга — из госкомпании выделяется независимая структура, которая будет отвечать за транзит газа. Данная процедура требует времени, и его катастрофически не хватает.

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания по указанию президента РФ Владимира Путина направила Украине официальное предложение по транзиту газа. По его словам, речь идет о заключении нового контракта на транзит или продлении действующего соглашения, а также о предложении по заключению контракта на поставку газа на Украину.

Напомним, действующие контракты Москвы и Киева по транзиту и поставкам газа истекают в конце 2019 года. Украина пытается принудить Москву к заключению соглашения на следующие 10 лет, опасаясь потерять деньги из-за запуска газопровода «Северный поток — 2». Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок.