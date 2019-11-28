Матвиенко назвала условие объявления 31 декабря выходным

Москва, 28 ноября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает объявление 31 декабря выходным, однако число нерабочих дней в году не должно измениться.

Матвиенко прокомментировала предложенный Государственной думе законопроект, которые закрепляет за 31 декабря статус выходного. Спикер Совфеда отметила, что поддержала бы эту идею, однако назвала условие принятия этого документа. Она пояснила, что число нерабочих дней в году не должно измениться.

«Я противник расширения избыточного числа выходных дней, — пояснила свою позицию она, — но мне кажется, что этот день — 31 декабря — можно было бы сделать выходным».

Председатель верхней палаты парламента отметила, что последний день года россиянам важно проводить дома в кругу родных и близких. Члены семьи наряжают елку, готовятся к праздничной ночи и общаются друг с другом.

Один из авторов законопроекта о 31 декабря — вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев — ранее сообщил, что последний день этого года, скорее всего, останется рабочим.