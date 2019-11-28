Цена на iPhone 6s в России упала ниже 20 тыс. рублей

Москва, 28 ноября. Цена на iPhone 6s в России опустилась ниже 20 тыс. рублей, что является самым большим снижением стоимости данной модели за всю ее историю. Отметим, что iPhone 6s является самым старым гаджетом в линейке, который поддерживает операционную систему версии iOS 13.

«Операционка» на шестом поколении обновляться не будет, поэтому установить iOS 14 на эти телефоны не получится. Специалисты советует тем, кто заинтересовался «старичком» потратить чуть больше денег и купить iPhone 7, который лучше своего предшественника во всем. Это и более мощный процессор, и защита от воды, и многое другое.

Старые модели iPhone пользуются спросом у многих пользователей, которые не поддерживают курс компании на увеличение дисплея. Современные телефоны Apple имеют минимум 5 дюймов экрана, что не устраивает любителей компактных гаджетов.

Резкое снижением стоимости iPhone 6s имеет вполне логичное объяснение. Apple еще в мае объявила о том, что закрывает производство смартфонов iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, Phone 6s Plus и SE. С 2014 года компания продала 250 млн гаджетов этих моделей. Ожидается, что теперь ценовой сегмент «шестерки» займут более продвинутые модели — iPhone 7 и iPhone 8.

Добавим также, что новые версии не демонстрируют такого разрыва технологий между поколениями, как старые. По словам дизайнера студии Aidem Алексея Титяева, в техническом плане iPhone 11 мало чем отличается от предшественников. Наиболее заметным изменением стала камера.