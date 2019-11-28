Власти России исполнили мечту живущей в Париже блокадницы

Париж, 28 ноября. Жительница Франции Мария Смульская, которая вынуждена была уехать из СССР 40 лет назад и так и не смогла к своим 96 годам вернуться в Санкт-Петербург, получила российский паспорт и копию указа президента о присвоении гражданства. Документы вручил ей советник-посланник посольства РФ в Париже Артем Студенников.

Женщина до переезда во Францию жила в Ленинграде на протяжении полувека и с первого дня блокады работала в госпитале. После войны она 34 года трудилась в строительных организациях.

Во Францию Смульская отправилась вслед за дочерью — театральным художником. Жизнь у девушки складывалась хорошо, пока от болезни не скончался ее муж.

«Я вынуждена была оставить квартиру в Ленинграде, рядом с Петром I, почти на берегу Невы», — вспомнила Смульская.

Согласно закону, ей пришлось передать квартиру государству, поэтому возвращаться стало некуда. Однако за 40 лет Франция так и не стала для Смульской домом. Она не выучила язык и не смогла получить гражданство страны, когда потеряла советское вместе с распадом Союза.

«Здесь одиночество. А там родина и другие человеческие отношения», — объясняла дочь блокадницы Иза.

Женщина на протяжении вот уже шести лет прикована к кровати. Наконец, в ноябре ее мечта вернуться на родину исполнилась. Советник-посланник посольства РФ в Париже вручил ей заветные документы, благодаря которым она сможет приехать в Петербург.

«Благодарю от всего сердца. Это честь моей жизни», — подчеркнула Смульская.

В письме, отправленном посольству России во Франции, блокадница рассказала, что в город на Неве ее сопроводит дочь. Там она поселится в доме престарелых с полным пансионом.

Отметим, что в этом году Смульскую наградили в Париже памятным знаком «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» от имени властей Петербурга.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что в Иерусалиме откроют обелиск в память о жителях блокадного Ленинграда и тех, кто до конца сражался за его освобождение. Градоначальник напомнил, что в январе во многих странах состоялось празднование 75-летия освобождения города от фашистских войск. Акции прошли в Берлине, Гамбурге, Вашингтоне, Таллине, Риге, Минске, Канаде, Ливане, на Кипре, в Греции, Китае, в Киргизии и Армении.