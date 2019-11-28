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Поклонская объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем

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Поклонская объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днемМосква, 28 ноября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что перенос выходного дня на 31 декабря заставит «частные предприятия терять прибыль».

Парламентарий отметила, что традиция длительных новогодних каникул в России оказывает негативное влияние на экономику страны, а также заставляет «страдать предпринимателей».

«Сделать его (31 декабря — Прим. ФАН) официальным выходным правительство может и сейчас. По закону у них есть для этого все права. Но мы не можем заставить частные предприятия терять прибыль», — считает Поклонская.

Она также добавила, что выходные дни в период новогодних праздников приводят к существенным экономическим потерям государства, а также бьют по карману простых россиян. Кроме того, парламентарий предложила перенести новогодние каникулы на более теплое время года, отметив, что не у всех россиян есть возможность отправиться на отдых в этот период, передает «ПолитЭксперт».

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Поводом для данной инициативы послужило решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который по просьбам женщин перенес рабочий день в областной администрации с 31 декабря на 28 декабря.

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Источник: «ПолитЭксперт»
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