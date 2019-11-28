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Беглов анонсировал появление петербургской круизной компании

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Беглов анонсировал появление петербургской круизной компании

Санкт-Петербург, 28 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе может появиться своя круизная компания. Об этом глава Северной столицы сообщил на встрече с мэром города Гавр Жаном-Батистом Гастиной.

Беглов констатировал, что город заинтересован в увеличении пассажиропотока. Губернатор заострил внимание на яхтенном туризме, пояснив, что в Петербурге уже ведутся работы по реконструкции инфраструктуры и совершенствованию визовой системы для яхт. Кроме того, он анонсировал появление петербургской круизной компании.

«Мы полагаем создать свою круизную компанию, — приводят его слова «Невские новости». — Построим пару современных кораблей для этой компании. У нас уже несколько лет существует льгота 72 часа безвизового режима».

Беглов анонсировал появление петербургской круизной компании

На встрече глава Северной столицы также рассказал Гастине, что в 2020 году во Франции пройдет выставка-ярмарка «Петербургская рождественская магия».

Накануне президент России Владимир Путин во время визита в Петербург провел встречу с Бегловым, на которой обсуждалось развитие города.

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Источник: Невские новости
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