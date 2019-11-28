Десятки миллионов американцев не могут оплатить долги за прошлогодние покупки

Сегодня граждане США отмечают День благодарения, а завтра отправятся за покупками в Черную пятницу, даже несмотря на то, что 48 миллионов американцев все еще не оплатили долги по кредитам, которые они набрали для шоппинга в прошлом году. При этом долги американских потребителей продолжают расти, согласно данным опроса американской финансово-аналитической компании NerdWallet.

Средний класс сокращается

Черная пятница — это национальный фетиш и, наряду с Рождеством, главный праздник американского общества потребления. Ранее в среднем на погашение праздничного потребительского кредита американскому гражданину нужно было 3 месяца. Однако теперь американское население настолько погрязло в кредитах и долгах, что не может оплатить свои покупки в течение целого года. На лицо — первые признаки приближения скорого экономического коллапса, о котором все чаще предупреждают различные финансовые эксперты. Закредитованность американского населения по ипотеке уже привела к экономическому кризису — 2008-го года. Сегодня американский государственный долг, долг частных компаний и частных лиц — настолько колоссален, что по сравнению с грядущими потрясениями рецессия 2008-го года покажется чем-то очень малым и незначительным.

Невзирая на то, что президент Дональд Трамп обожает хвалиться своими экономическими достижениями, расслоение американского общества достигло пиковых показателей. 0,1 % американцев владеет 90 % всех национальных богатств, средний класс продолжает истощаться, а молодежь может забыть о покупке собственного жилья. Эту тенденцию выявил один из американских исследовательских центров. В их докладе указывается, что за почти 20 лет с 1991 по 2010 год доля взрослых американцев, живущих в семьях среднего класса, сократилась с 62% до 59%.

По словам заместителя директора Центра по исследованиям Ракета Кочхара, такое явление может иметь негативные последствия.

«В большинстве стран с сокращающимся средним классом наблюдается движение вниз по уровню доходов среди населения», — рассказал он.

Кроме того, 26% американцев классифицируют себя как люди с низким доходом, 59% — как люди со средним доходом и 15% — как люди с более высоким доходом. К примеру, в Германии эти показатели составляли: 18% (низкий уровень), 72% (средний уровень) и 10% (верхний уровень). В Дании разница была еще более разительной: 14%, 80% и 7%.

Снижение доли среднего класса и сопутствующий рост неравенства доходов, как отмечается в докладе, «создают неблагоприятный климат для экономического роста». Также относительное снижение доходов семей с низкими и средними доходами может привести к снижению общего потребления в экономике, чрезмерному заимствованию средств этими семьями. Миф об американском экономическом рае медленно, но верно испаряется у всех на глазах.

Драки и давки во время распродаж

Черная пятница в Америке — это не только покупки, которые американцы не в состоянии оплатить, но и крупные драки и давки. Начиная с 2006-го года, 11 человек было убито и более 100 покалечено именно в этот день. Об этом сообщает Национальная федерация розничной торговли США.

Случаи смертей или травм во время покупок довольно распространены в районах с большой плотностью населения, в Нью-Йорке и Техасе. Стоит отметить, что большинство инцидентов «Черной пятницы» (около 69%) происходят внутри розничных магазинов, где всегда напряженная обстановка, так как покупатели сражаются за ограниченное количество товаров.

Около 20% инцидентов происходит у входа в магазин, когда толпы людей вливаются в двери, и 11% происходят за пределами магазина — либо на лотах, где клиенты борются за парковочные места, либо на дорогах после долгого дня покупок. Как правило, драки и перестрелки возникают из-за огромных очередей и «человеческих пробок», которые образуются перед магазинами и торговыми павильонами.

По сути американская потребительская культура мало чем отличается от таковой в африканских или латиноамериканских странах. В 2008 году сотрудник Walmart на Лонг-Айленде был затоптан до смерти, когда более 2000 восторженных любителей подарков ворвались через входную дверь магазина.

В 2016 году два человека получили огнестрельные ранения на парковке торгового центра South Jersey. Один погиб, другой выжил. Но это была далеко не единственная перестрелка на парковке. Четыре года назад два человека в Таллахасси, штат Флорида, были застрелены на парковке.

В 2011 году в штате Северная Каролина дежурный полицейский начал опрыскивать покупателей перцем.

Мошеннические сайты

Вдобавок Черная пятница в США — это еще и массовое надувательство американских потребителей. Наивных шопоголиков обманывают при помощи мошеннических сайтов. Эти сайты выглядят так же, как официальные страницы Apple, Amazon или Walmart.

Одна обманутая жительница Массачусетса, Морин Лами не рассчитывала, что попадется на что-то подобное. Во время поиска новых кроссовок фирмы Hoka она нашла сайт Hokaestore.com, где ей предложили хорошие скидки. В итоге она заказала пару по бросовой цене в 80 долларов. После их покупки она проверила свой банковский счет, где, по ее словам, она обнаружила кражу средств с дебетовой карты.

«Не нужно вводить информацию о дебетовой карте во время каких-либо проверок, ведь только так мошенники не смогут получить доступ к этой информации», — сказал Стив Гинти, эксперт по кибербезопасности RiskIQ.

Обманывают американцев также при помощи фишинга и заведомо фальшивых скидок. Эксперты национального центра кибербезопасности в США обнаружили, что такие торговые сети, как Topshop и Selfridges, работают на небезопасных веб-сайтах без зашифрованных соединений через HTTPS (Hyper-Text Transfer Protocol Secure). Дэйв Кеннерли, эксперт по кибербезопаности, рассказал, что в США увеличивается количество фишинговых сайтов.

«Между 19 ноября и 5 декабря 2017 года было обнаружено в среднем на 203 процента больше фишинговых сайтов в день по сравнению с [аналогичным показателем] 30 днями ранее, с заметным пиком около 27 ноября. Мы можем ожидать, что фишинг будет по-прежнему свирепствовать в течение праздничного периода 2018 года. Поэтому как бизнес, так и потребители должны знать, что данные, которые им принадлежат, будут целью мошенников», — предупредил он.

Таким образом, половина всех атакованных интернет-магазинов были хорошо известными брендами потребительской продукции, включая одежду, обувь, подарки и игрушки, также пострадали универмаги. Однако отметим, что судя по тому, с каким фанатизмом американцы устремляются за покупками, их ничуть не пугает перспектива в очередной раз быть одураченными.