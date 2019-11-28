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Россияне назвали символ, который лучше всего олицетворяет страну

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Россияне назвали символ, который лучше всего олицетворяет страну

Москва, 28 ноября. Почти две трети  россиян считают медведя наиболее подходящим символом России. Об этом сообщили социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Эксперты пояснили, что решили провести такой опрос, потому что «выявление символов и архетипов помогает понять состояние массового сознания». В итоге 65% россиян заявили, что лучше всего  олицетворяет Россию, образ медведя. При этом 18% респондентов выразили противоположное мнение. Они указали на то, что медведь является агрессивным и грубым хищником. Кроме того, по их мнению, этот зверь вызывает негативные ассоциации с Россией у иностранных граждан. Еще 17% респондентов затруднились с ответом, пишет «Ридус».

Как уточняет ТАСС, 7% опрошенных воспринимают медведя как зверя, который «долго терпит, но если его разозлить, то он всем покажет», а 5% — как хищника, «выражающего свирепость». В ФОМ отметили, что распределение ответов практически не зависит ни от возраста участников опроса, ни от их образования и политических пристрастий.

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Источник: ТАСС
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