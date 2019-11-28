Минобороны РФ успешно запустило межконтинентальную ракету «Тополь»

Москва, 28 ноября. Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» проведен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — отметили в министерстве обороны.

В ведомстве рассказали, что учебная боевая ракета поразила условную цель, расположенную на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Задачи пуска были выполнены в полном объеме.

В сентябре 2019 года был проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк». Ракета поразила условную цель на Камчатке. В Минобороны РФ сообщали, что целью запуска ракеты было подтверждение летно-технических характеристик этого ракетного комплекса.