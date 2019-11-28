Звезду сериала «Чернобыль» не пустили на Украину из-за поездки в Крым

Киев, 28 ноября. Украинские пограничники не пустили в страну еще одного российского актера, который в прошлом году побывал в Крыму. Об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы.

Как указали в украинском ведомстве, актера театра и кино, имя которого не называется, остановили в пункте пропуска «Борисполь». Артист прибыл на Украину рейсом из белорусской столицы.

«Приехал с целью участия в кастинге одного из сериалов», — уточняется в сообщении.

Во время беседы актера с пограничниками оказалось, что в 2018 году он въезжал на территорию Крыма. Это и стало причиной отказа ему в пересечении украинской границы и установления запрета на въезд в страну сроком на три года.

Как заявил источник украинского издания УНИАН в правоохранительных органах, инцидент произошел с 39-летним Николаем Ивановым. Актер известен по сериалам «Чернобыль: Зона отчуждения», «Исчезнувшие», «Убойная сила».

Отметим, что артист далеко не первый, кто столкнулся с трудностями из-за «нарушения», по мнению Украины, «правил въезда в Крым». Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году, когда его жители не признали государственного переворота в Киеве. Крым вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву.