Киев назвал три главных вопроса для встречи «нормандской четверки»

Киев, 28 ноября. Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов озвучил основные вопросы, которые президент страны Владимир Зеленский собирается поднять на встрече «нормандской четверки».

Первым из них станет вопрос обмена военнопленными с республиками Донбасса. По словам Данилова, количество пленных с обеих сторон исчисляется сотнями человек.

Вторым вопросом станет прекращение огня по всей линии соприкосновения. Глава СНБО отметил, что у Киева «нет большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины».

Третьим же вопросом, который планирует обсудить Зеленский, станет доступ ВСУ к украино-российской границе. Президент уверен, что вооруженный конфликт будет исчерпан лишь когда на границе появятся украинские военные, пишет УНИАН.

Примечательно, что вопрос о статусе Крыма, который ранее собирался поднять на переговорах Зеленский, в озвученных Даниловым темах не значится.

Напомним, что Россия ранее поставила Украине условие. Она готова участвовать в переговорах «нормандской четверки», если Киев разведет войска на трех участках линии соприкосновения в Донбассе — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Позиция Москвы заключается в том, что Украина должна сделать хотя бы минимальные шаги для урегулирования конфликта, прежде чем садиться за стол переговоров. В итоге Киев был вынужден отвести войска, хотя власти ДНР по-прежнему продолжают фиксировать обстрелы с украинских позиций.