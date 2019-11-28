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Меркель и Зеленский обсудили по телефону подготовку к саммиту «нормандской четверки»

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Меркель и Зеленский обсудили по телефону подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Киев, 28 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подготовку к саммиту «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель», ― говорится в сообщении.

В офисе главы Украины отметили, что стороны обсудили вопросы подготовки встречи в нормандском формате.

В середине ноября стало известно, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Позже представители лидеров России, Германии, Франции и Украины подтвердили участие глав государств в саммите.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, от кого зависит успех саммита «нормандской четверки». Представитель МИД РФ отметила, что никакие дополнительные встречи не смогут стать «волшебной палочкой» для выполнения Минских соглашений, эти договоренности должны реализовываться Киевом. Россия согласилась принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки» после того, как саммит был подготовлен с учетом требований российской стороны, указала Захарова.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году: после государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках.

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