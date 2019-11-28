Новая форма женщин-военных привела в негодование украинцев

Киев, 28 ноября. Новые образцы повседневной формы разработали на Украине для женщин-военнослужащих, говорится в сюжете ТСН. Пользователи украинского сегмента Интернета разочаровались в дизайне формы для военных.

Повседневную форму для украинских женщин-военнослужащих стали разрабатывать еще в прошлом году. Во время ее разработки изучали опыт стран — членов НАТО.

Дизайнеры модифицировали галстук, предложили оригинальную фуражку, джемпер, пальто оверсайз, которое по крою напоминает шинель, а также обувь. Что касается ботинок, то в этом вопросе возникли разногласия, поскольку женщины разных возрастных категорий хотели видеть разную высоту каблука.

«Каблук довольно стандартный, хороший. Мы же должны еще шагать, а для этого надо иметь удобную обувь», — сказала женщина-военная, которая протестировала ботинки на каблуке.

В целом украинкам понравилась новая форма.

«У нас в армии гендерное равенство. Но когда надеваешь форму одежды такого типа, как вот фуражка, юбка, каблуки, — улучшается настроение», — призналась женщина по имени Ирина.

При этом новая форма для женщин-военных вызвало негодование у украинских пользователей. Многие из юзеров высмеяли дизайн.