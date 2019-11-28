Видео с рухнувшей на сцене Меркель появилось в Сети

Берлин, 28 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала, поднимаясь на сцену на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента снал и опубликовал на своем YouTube-канале британский таблоид Daily Mail.

Представительница ФРГ шла на сцену, чтобы выступить с речью, однако не смогла подняться без происшествий — споткнулась.

После этого она быстро встала и, не растерявшись, вышла из неловкой ситуации с юмором: Меркель пошутила, что не заметила ступени, и пообещала в следующий раз обязательно ими воспользоваться.

Ранее в Сети поднимались обсуждения состояния здоровья немецкого канцлера. В июне этого года у Меркель дважды случались приступы на публике. Один из них произошел в ходе ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда во время исполнения национальных гимнов она начала испытывать сильную дрожь. После этого Меркель заверила, что выпила «как минимум три стакана воды», и ей стало легче. Аналогичное состояние она испытала менее чем через десять дней во время приема у президента Германии.

Канцлер прокомментировала состояние здоровья, заявив, что может выполнять свои задачи. В августе она подтвердила, что после выборов в Бундестаг в 2021 году не собирается заниматься активной политической деятельностью.