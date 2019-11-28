В Роскосмосе рассказали о коррупционных схемах, действовавших десятки лет

Москва, 28 ноября. В корпорации «Роскосмос» действовали коррупционные схемы, возраст которых можно исчислять десятилетиями, заявил руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников.

Мельников отметил, что коррупционеров удалось вычислить после прихода в ведомство нового руководства. Руководители ряда предприятий государственной корпорации выводили деньги, участвовали в мошенничестве и злоупотребляли полномочиями.

«Я вам хочу сказать, что на предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — констатировал представитель службы аудита в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

За последний год в результате раскрытия коррупционных схем были возбуждены более 15 уголовных дел. Примерами эти преступлений он назвал хищения в НИЦ РКП, мошенничество при исполнении контрактов НПО «Техномаш» и при строительстве центра «Звездный», а также присвоение экс-руководством «РК-Активы» целевого займа на сумму в 73 миллионов рублей.

Не называя предприятия, Мельников добавил, что в настоящее время в отношении еще одного директора ведутся следственные действия. По информации следствия, он подделывал документы о выполнении гособоронзаказа и выписывал себе и приближенным «многомиллионные премии».

11 ноября президент России Владимир Путин указал на беспорядок на космодроме «Восточный». Глава государства возмутился масштабами воровства на объекте.