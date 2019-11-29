Сирия, 29 ноября. США направили бронетехнику в район нефтяных полей Румейлана. Курды-боевики понесли потери в результате подрыва их патрульной машины в Дейр-эз-Зоре. Российские офицеры выдали гумпомощь нуждающимся жителям Идлиба и Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: столкнулись с боевиками к юго-западу от Алеппо из-за очередных нарушений джихадистами перемирия.

Курдские вооруженные группировки: лишились нескольких радикалов SDF**** в результате подрыва их автомобиля в Дейр-эз-Зоре, предположительно организованного ячейками ИГ1.

Международная коалиция: направила колонну бронетехники США в район нефтяных полей в окрестностях города Румейлан.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): выдал гумпомощь нуждающимся жителям провинций Идлиб и Хасака.

Провинция Алеппо

Турецкий источник в сети Twitter (@tteskilathaber) сообщает о вспыхнувших стычкам между боевиками-исламистами и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Хан-Туман к юго-западу от Алеппо. Сведения о ходе противостояния в настоящий момент уточняются. Необходимо отметить, что террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и аффилированных с «ан-Нусрой» бандформирований регулярно нарушают режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, тем самым провоцируя войска САР на соответствующие ответные боевые действия. Кроме того, в результате обстрелов джихадистов зачастую страдают и местные жители.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Абу-Хаммам, расположенном к юго-востоку от Дейр-эз-Зора в зоне оккупации Демократических сил Сирии (SDF) и войск Соединенных Штатов, прогремел очередной взрыв. Согласно данным местного источника в Twitter (@MahliMurat), детонировал патрульный автомобиль курдских радикалов. Несколько бойцов SDF были ранены и убиты. Предполагается, что транспортное средство курдов-боевиков могло быть заминировано террористами из состава подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые сохраняют широкое присутствие за Евфратом из-за фактически полного попустительства со стороны «Демократических сил» и США.

Провинция Даръа

Неизвестные вооруженные люди убили бывшего высокопоставленного члена одной из более умеренных группировок так называемой вооруженной оппозиции в городе Тафас к северо-западу от Даръа, передает Masar Press Agency. Предполагается, что нападение совершили представители самых радикальных местных бандформирований, которые ранее пошли на примирение с правительством САР, однако после этого возобновили ожесточенное сопротивление уже подпольно. Таким способом террористы могли разделаться с якобы предавшим «революцию» бывшим сторонником.

Провинция Идлиб

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарные акции в САР за прошедшие сутки. По данным на сайте Минобороны РФ, первая выдача гумпомощи состоялась в поселении Маликия в провинции Идлиб, население получило в сумме 350 продовольственных наборов общим весом почти в 2,5 тонны. Вторая акция прошла в населенном пункте Тель-Газаль в Хасаке — там между гражданами было распределено 500 продуктовых корзин практически на три тонны. Сотрудники ЦПВС регулярно привозят гумпомощь жителям наиболее нуждающихся районов по всей Сирии.

Провинция Хасака

Колонна бронетехники США была замечена на пути из города Кахтания, находящегося на севере провинции Хасака вблизи турецкой границы, на юг — в направлении нефтяных скважин в окрестностях Румейлана. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска». Американские военные, эвакуировав свои подразделения из зоны безопасности на севере САР, усилили незаконную добычу энергетических ресурсов из месторождений на востоке Сирийской Арабской Республики. Украденную нефть американцы при помощи курдских боевиков и бойцов Blackwater контрабандой вывозят на продажу в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.