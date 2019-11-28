В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. События дня. ФАН-ТВ

Строительство Крымской железной дороги Последние штрихи. На Крымском железнодорожном мосту настраивают автоматику. На двух берегах Керченского пролива установили так называемые «умные посты». Это сложный механизм, который отвечает за многие процессы. Автоматика, например, позволит избежать случайного перевода стрелок. Она не допустит, чтобы поезд отправился на занятый путь, будет контролировать график движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал. Помимо умных технологий все предусмотрено и для комфортной поездки пассажиров. Современные технологии сделают ход движения плавным и почти бесшумным. Станции у Крымского моста оснастят антискользящим покрытием и подъемниками для инвалидов. К слову, до отправления первого пассажирского поезда в Крым остается чуть меньше месяца. На полуостров он отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Дорога из Северной столицы до моря займет 43,5 часа.

Протесты в Гонконге Разбитые окна, сломанная мебель, разгромленные кабинеты. Так выглядит Политехнический университет Гонконга, в котором 10 дней назад забаррикадировались протестующие. Об этом рассказывает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, который работает на месте событий. Больше тысячи митингующих покинули здание, но некоторые до сих пор находятся внутри. Сегодня полиции удалось зайти внутрь вуза, что вызвало недовольство демонстрантов. Один из них зачитал на камеру заявление, о том, что ни он, ни еще 20 человек не уйдут из университетского городка. Протесты в Гонконге длятся уже полгода. Они начались после того, как власти решили изменить закон об экстрадиции. Через некоторое время законопроект отозвали, но митинги продолжились. Оппозиция планирует новые протесты. И даже опубликовала список мероприятий. Среди них марши по городу, концерты и блокирование аэропорта. Также в планах «благодарственные митинги» под стенами посольства США. И это еще раз доказывает, что Штаты активно вмешиваются во внутренние дела Китая.