Донбасс, 28 ноября. Морские пехотинцы ВСУ убывают на ротацию с оружием и боеприпасами. Бойцы украинской армии получают наркотики по почте. Небоевые потери в армии Киева продолжают расти. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Украины по-прежнему не соблюдают режим прекращения огня. За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась 12 обстрелам со стороны ВСУ. Солдаты Киева использовали 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем были Донецк, Горловка с прилегающими поселками и южные населенные пункты Коминтерново и Саханка.

Контрабанда в зоне ООС процветает

«Защитники» Украины перед отправлением в пункты постоянной дислокации пытаются использовать все возможности обогатиться за счет продажи оружия и наркотиков, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Командование 36-й бригады морской пехоты ВС Украины в настоящее время проводит мероприятия по отправке в пункт постоянной дислокации в Николаев. Военная служба правопорядка Украины зафиксировала среди личного состава бригады факты незаконного вывоза оружия и наркотических препаратов.

Среди вооружения в железнодорожном эшелоне на станции Зачатовка Донецкой области правоохранительные органы Украины обнаружили тайник, в котором находились два гранатомета, пять автоматов и 12 тротиловых шашек, а также более тысячи патронов. С целью недопущения вывоза контрабандного оружия в глубь страны командование оперативно-тактической группы «Восток» приняло решение усилить меры по проверке и контролю подразделений, убывающих по ротации.

В контролирующих мероприятиях участвуют сотрудники Службы безопасности Украины, военной комендатуры и кинологические отряды полиции. Несмотря на усиление контроля, оружие с арсеналов указанной бригады уже изымается сотрудниками СБУ в Киеве, Львове и Одессе.

Бойцы украинской армии получают наркотики по почте

Сотрудники СБУ выявили канал поставки наркотических веществ из Белой Церкви Киевской области в подразделения ВСУ, которые находятся в зоне силовой операции, сообщает представитель управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Офицер рассказал, что СБУ начала оперативную разработку по выявлению канала по результатам проверки 72-й бригады ВСУ. Личный состав бригады проверялся на предмет употребления наркотиков.

В ходе проверки было выявлено, что основную часть наркотиков и психотропных веществ военнослужащие получали через почтовые отделения. На полученных посылках значился адрес населенного пункта Белая Церковь. Примечательно, что в этом городе находится и сам пункт постоянной дислокации 72-й бригады.

Небоевые потери ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщает, что 25 ноября вблизи поселка Светлодарское двое военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ в результате неосторожного обращения с гранатой получили ранения.

В ходе взрыва были уничтожены два зенитных ракетных комплекса, боеприпасы и беспилотник. Причиной инцидента стало то, что один из военнослужащих, устанавливая запал в гранату, случайно привел его в действие. Командир бригады доклад о потерях в штаб ООС не предоставил.