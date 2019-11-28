Медведев требует побыстрее разработать правила для беспилотного транспорта

Москва, 28 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработать правила использования беспилотного транспорта в российских городах.

Глава правительства посетил выставку «Сбербанка» в Москве, где ознакомился с новой системой автономного управления наземным транспортом. Премьеру рассказали, что данная система уже используется для управления беспилотным трамваем, который курсирует по маршруту в районе ВДНХ. Кроме того, Медведеву сообщили, что глава московского транспортного департамента Максим Ликсутов уже успел прокатиться на беспилотном трамвае.

«Ликсутов прокатился, а по каким правилам?» — поинтересовался премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что использование беспилотного транспорта требует создания новых нормативных актов, а также напомнил, что в некоторых странах уже были зафиксированы ДТП с участием беспилотного транспорта, в результате которых погибли люди.

«Нам нужно обязательно эти правила разработать. Я все трясу, трясу всех, но так мне ничего и не принесли по этому поводу. Вот уже показывают, как это работает вовсю — причем это даже не в поле, а в городе», — добавил Медведев.

В свою очередь вице-премьер РФ Максим Акимов проинформировал Медведева о том, что движение беспилотного трамвая в столице осуществляется на легальной основе, так как за его движением постоянно следит оператор.

Он также добавил, что в ближайшее время начнется работа по созданию правил использования беспилотного транспорта. В свою очередь глава правительства подчеркнул, что данный вопрос требует внесения изменений в существующие правила дорожного движения и железнодорожного транспорта.