Макрон призвал выстроить прозрачный диалог с Россией

Париж, 28 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить «прозрачный и требовательный» диалог с Россией. По его мнению, необходимо выстроить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе при участии Москвы.

На пресс-конференции по итогам переговоров с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Франции заявил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с РФ не смогут обеспечить безопасность региона.

«Я думаю, что надо выстроить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, которая заключается в прояснении наших отношений с Россией», — цитирует слова Макрона RT.

Президент Франции считает необходимым выстроить прозрачный диалог с Москвой.

«С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог», — сказал Эммануэль Макрон.

Как передает «ФедералПресс», президент Франции добавил, что хотел бы придать динамики этому диалогу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Он отметил, что в ответе Парижа была выражена готовность к диалогу по данному вопросу.

Член Совфеда РФ Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание, что президент Франции выступает одним из основных идеологов отхода от НАТО и создания единой системы безопасности с Россией.