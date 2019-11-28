Главные новости 28 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 28 ноября.

20-летняя девушка уже на протяжении 6 лет борется с последствиями травмы, полученной в ДТП. Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы.

Мама американки Луны, знаменитой девочки с «маской Бэтмена», Кэрол Феннер показала результат первых двух операций. Мама девочки с «маской Бэтмена» показала дочь после операций в России.

Основатель признанного в России иноагентом ФБК Алексей Навальный вместе с семьей отдыхает в Италии. Навальный и Волков сбежали на Запад, оставив Соболь «ответственной» за беспорядки.

Бывший вице-премьер Украины Павел Розенко и журналист Юрий Молчанов поругались из-за российского газа. Спор из-за российского газа привел к скандалу в эфире украинского ток-шоу.

Украина не способна погасить обязательства «дочки» своего газового монополиста, чтобы передать ее покупателям «чистой». «Нафтогаз» нуждается в деньгах из России для быстрой распродажи по частям.

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук прокомментировал расследование ФАН о возможной связи Дениса Короткова с ИГ1 (запрещено в РФ). Ответ медиагруппы «Патриот» на претензии «Новой газеты».

Американская певица Билли Айлиш назвала имя музыканта, достойного, по ее мнению, присуждения престижной премии «Грэмми». Билли Айлиш назвала достойную кандидатуру на получение премии «Грэмми».

Ягода, содержащая большое количество макро- и микроэлементов, может нанести вред организму при чрезмерном употреблении. Диетолог предупредила об опасности хурмы для здоровья.

Однако при этом общее число выходных, прописанных в ТК, останется неизменным. Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря.

Лена Миро призвала Луку Затравкина избавиться от лишнего веса. Миро заявила, что «раскабаневший» сын Сафронова сам виноват в инциденте с унитазом.

1 Организация запрещена на территории РФ.